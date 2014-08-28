McDonald's на Варшавском шоссе снова открылся для посетителей

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В Москве снова открылся для посетителей ресторан McDonald's, расположенный по адресу Варшавское шоссе 87б, снова открыт для посетителей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Накануне стало известно о закрытии ресторана на Варшавке из-за проверок Роспотребнадзора. В тот же день по решению суда на 90 дней были закрыты три ресторана: на Манежной и Пушкинской площадях и на проспекте Мира.

Напомним, 20 августа Роспотребнадзор приостановил деятельность четырех ресторанов McDonald's из-за нарушения санитарных норм. Проверка, в ходе которой обнаружили нарушения, проводилась с 18 по 20 августа. "Проблемы с санитарией" обнаружили в предприятиях сети быстрого обслуживания на Большой Бронной, Манежной площади, проспекте Мира и Свободном проспекте. Впоследствии появилась информация о претензиях к пятому ресторану McDonald's на ВДНХ.

Также приостановили деятельность два региональных предприятий в Ставрополе и Екатеринбурге.

По мнению специалистов, площади помещений предприятий-нарушителей не соответствуют мощности и ассортименту продукции, не обеспечивают соблюдение санитарных норм и правил, а конструкторские решения не предусматривают последовательности процесса приготовления продуктов.

Кроме того, инспекторы выявили нарушения правил хранения продуктов - сырая продукция лежала вместе с полуфабрикатами и готовыми изделиями.

По всем выявленным фактам нарушений возбудили административные дела.