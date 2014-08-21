Все рестораны Москвы появятся на портале открытых данных

Фото: M24.ru

Осенью на портале открытых данных появится информация обо всех ресторанах и кафе Москвы, сообщили M24.ru в департаменте информационных технологий.

На сайте будут основные данные: адреса, учредители, часы работы и т.д.

"Крупные холдинги и разработчики часто спрашивают, есть ли у нас такая информация. Пока ее нигде нет, - рассказала пресс-секретарь департамента Елена Новикова. - "Рамблер-Афиша" и "Яндекс" регулярно спрашивают нас, как мы можем узнать о том, что появился новый ресторан, чтобы поехать и описать его".

Список заведений будет быстро обновляться. Префектуры и управы будут заносить информацию в систему СИОПР (Систему информационного обеспечения потребительского рынка), в которой сейчас работает департамент торговли и услуг. Также туда внесут все работающие предприятия бытового обслуживания: прачечные, ателье и т.д.

"Мосгорсправка": Что можно узнать на Портале открытых данных