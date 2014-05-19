Курильщики предлагают создать для них специальные рестораны

Правозащитники предлагают разделить рестораны для курящих и некурящих

Защитники прав курильщиков предлагают разделить рестораны для курящих и некурящих людей. "Это позволит соблюсти права обеих сторон", - рассказал в эфире радио "Москва FM" исполнительный директор "Движения за права курильщиков" Андрей Лоскутов.

По его словам, такое разделение не будет нарушать ничьи права. "Должны быть рестораны и для курящих. В них не должны заходить подростки, беременные женщины, семьи с детьми. Такие рестораны в Москве уже появляются, на них висят соответствующие таблички о том, что здесь курят", - сказал эксперт.

Отметим, что запрет на курение в ресторанах и кафе вступит в силу уже с 1 июня. Частично облегчить жизнь курильщиков смогут летние веранды и специальные комнаты в отдельных помещениях.

"Курильщики покупают легально выпущенный товар и должны честно им воспользоваться в специально отведенных помещениях на работе, в театре, в ресторане", - отметил Лоскутов.

"Закон о курении принят и изменить его не получится" - эксперт

В свою очередь председатель Российской антитабачной коалиции Кирилл Данишевский добавил, что закон принят и изменить его уже не получится. Курение в барах и ресторанах с 1 июня будет полностью запрещено.

Кроме того, проблем с соблюдением закона в местах общественного питания не будет. "Там достаточное количество инспекций, и они достаточно хорошо контролируют свои площадки", - сказал он.

Напомним, первая часть "антитабачного" закона вступила в силу 1 июня 2013 года. Было запрещено курение в общественных учреждениях, на детских площадках, на рабочих местах, в подъездах жилых домов, на вокзалах и в аэропортах, а также в 15-метровой зоне от них. 15 ноября были введены штрафы за курение в других общественных местах, они составляют от 500 рублей до 1,5 тысяч. За курение на детских площадках штраф возрастает до 2-3 тысяч рублей.

Отсутствие или неправильное размещение знака о запрете курения повлечет за собой денежное наказание в размере 10-20 тысяч для должностных лиц и 30-60 тысяч – для юридических. Если индивидуальный предприниматель не будет исполнять требования по охране граждан от воздействия табачного дыма, то ему грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей, юридическому лицу при аналогичном правонарушении – от 60 до 90 тысяч рублей.