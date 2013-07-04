Как сохранить бдительность и не попасть в руки мошенников за границей

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Комбинации мошенников постоянно совершенствуются, поэтому на отдыхе нужно быть бдительным. Как избежать обмана за границей, рассказал в эфире "Москва FM" создатель форума самостоятельных путешественников "Форум Винского" Сергей Винский.

"Махинации в основном происходят в сфере обслуживания – это, как правило, кафе и рестораны – или во время обмена валюты. В странах с большим потоком туристов всегда есть туристическая полиция. Однако, если вас пытаются обмануть, достаточно просто твердо дать понять о вашем намерении обратиться в полицию. Это обычно помогает, люди идут на попятную и признают свою ошибку", – сообщил Винский.

При обмене валют Винский советует пользоваться официальными обменниками и пересчитывать деньги, не отходя от окошка. Когда находитесь на отдыхе, нужно всегда проверять чеки, которые вам приносят. Прежде чем подписать и оплатить счет, следует убедиться, что вы действительно заказали и съели те блюда, которые в него занесли.

Осмотрительнее следует быть и на пляжах. Например, на пляжах в Бразилии туристам нередко предлагают попробовать орешки: подходят, кладут и уходят. Как только вы начинаете их есть, рядом появляются люди и объявляют стоимость закусок - как правило, в 10 раз выше средней. При этом путешественники все равно соглашаются их оплатить, так как уже начали трапезу, и отказывать неудобно, говорит Винский.

Во многих странах орудуют и лжеполицейские. Так, самопровозглашенные "копы" в Голландии могут потребовать у туристов предъявить валюту на проверку подлинности прямо на улице. Стоит ли говорить, что часть денег в итоге отходит мошенникам. Поэтому, если к вам подошел человек с бейджем на непонятном вам языке и утверждает, что он полицейский, нужно попросить пройти с ним в ближайший полицейский участок, чтобы решить вопрос там. Велика вероятность, что после этого мошенник оставит вас в покое.

По словам Винского, туристам лучше и вовсе не обращать внимания на таких людей - и они отстанут.