Реставрацию театра Виктюка планируют завершить в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Реставрационные работы в здании театра под руководством Романа Виктюка планируют завершить до конца 2014 года. Об этом рассказал журналистам руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский.

По его словам, недавно для театра было заказано специальное оборудование, которое скоро начнут монтировать.

"До конца этого года мы планируем открыть театр Романа Виктюка, в настоящее время работы, связанные с реставрацией здания, практически завершены. Фактически остались мелкие недоделки и монтаж сценического оборудования", - сообщил Александр Кибовский.

В середине 1990-х бывший Дом культуры имени Русакова передали театру Романа Виктюка. Однако здесь не было сыграно ни одного спектакля, так как здание нуждалось в ремонте.

Кроме того, в этом году столичные власти начнут реставрацию так называемого "Дома Му-Му". "У нас не за горами юбилей писателя Тургенева и в это году начнем реставрацию дома, который в народе называют "Домом Му-Му", - отметил глава департамента.

Александр Кибовский сообщил, что решение по объекту уже есть. Однако началу реставрационных работ мешает то, что на территории усадьбы расположена вентиляция метрополитена. Он добавил, что в 2014 году также планируется закончить реставрацию Горностаевской колокольни и староверческой церкви в Рогожской слободе.

На данный момент в Москве реставрируются 322 исторических здания и памятника. Александр Кибовский подчеркнул, что властям удалось повысить интерес частных инвесторов к реставрации памятников.

Руководитель департамента культурного наследия добавил, что в прошедшем году на реставрацию исторических объектов в Москве было затрачено 15 миллиардов рублей, в том числе около 6,5 миллиардов частных инвестиций.