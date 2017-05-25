Историческую усадьбу на Таганской площади отреставрируют к июлю

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Работы по реставрации городской усадьбы Колесникова – Саргиных – Шапатиной на Таганской площади близятся к завершению, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Специалисты уже отреставрировали кровлю и фасады главного дома усадьбы, датируемой концом XVIII – началом XX века. Отделочные работы в интерьерах также завершены на 90 процентов.

Как уточнили в ведомстве, реставрация этого объекта культурного наследия, а также его адаптация к современным функциям и требованиям должны быть выполнены до 12 июля.