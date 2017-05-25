Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая 2017, 18:24

Культура

Историческую усадьбу на Таганской площади отреставрируют к июлю

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Работы по реставрации городской усадьбы Колесникова – Саргиных – Шапатиной на Таганской площади близятся к завершению, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Специалисты уже отреставрировали кровлю и фасады главного дома усадьбы, датируемой концом XVIII – началом XX века. Отделочные работы в интерьерах также завершены на 90 процентов.

Как уточнили в ведомстве, реставрация этого объекта культурного наследия, а также его адаптация к современным функциям и требованиям должны быть выполнены до 12 июля.

Главный дом был возведен в начале XIX столетия. Известно, что 1846 года усадьба принадлежала купеческому семейству Колесниковых. Затем она перешла к купцам Саргиным, владевшим ей до 1902 года. Следующей хозяйкой стала мещанка Шапатина.

В 1990-е годы была проведена реставрация фасадов главного дома. Памятнику архитектуры удалось сохранить свой исторический облик вплоть до 2007 года, когда из-за самовольных работ фасады и интерьеры здания претерпели значительные изменения.

реставрация усадьбы Мосгорнаследие культурное наследие памятники архитектуры строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика