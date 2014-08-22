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Культурное наследие

22 августа 2014, 15:27

Инвестор отреставрирует здание суконной фабрики Кожевникова

реставрация бизнес культурное наследие инвесторы фабрики

Фото: tender.mos.ru

Суконную фабрику Кожевникова, построенную в Москве вскоре после пожара 1812 года, отреставрирует инвестор, передает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Ранее был проведен аукцион по продаже особняка, в котором выиграла компания "РДК "Пионер", дом был куплен за 787 миллиона рублей. Теперь инвестор должен будет отреставрировать фасад, учитывая архитектурно-художественное оформление XIX века, восстановить цоколь, интерьеры здания XIX - начала XX веков, перекрытия и опорные конструкции.

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Кроме того, ремонту подлежат основания печей и фрагменты оборудования, включая основания под ткацкие станки и "паровую машину Берта".

Добавим, что для проведения реставрационных работ должны быть привлечены научно-исследовательские, проектные и реставрационные организации, в целом на восстановление придется потратить около пяти лет и почти 69 миллионов рублей.

Если же инвестор нарушит охранные обязательства, то город будет вправе расторгнуть договор и вернуть покупателю деньги, но не все, а только выплаченные за здание.

Суконная фабрика Кожевникова

Суконная фабрика купца Ивана Кожевникова была построена в 1819-1822 годах, архитектором выступил Тимофей Простаков, который также строил дом Лазаревых (сейчас - посольство Армении). Позже к дому был пристроен корпус для паровой машины Берта.

В 1923 году здание было частично перестроено, сейчас износ особняка составляет 63%. Суконная фабрика Кожевникова - образец промышленной архитектуры XIX века и относится к числу построек, формировавших фабричный двор в столице.

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