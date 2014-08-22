Инвестор отреставрирует здание суконной фабрики Кожевникова

Фото: tender.mos.ru

Суконную фабрику Кожевникова, построенную в Москве вскоре после пожара 1812 года, отреставрирует инвестор, передает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Ранее был проведен аукцион по продаже особняка, в котором выиграла компания "РДК "Пионер", дом был куплен за 787 миллиона рублей. Теперь инвестор должен будет отреставрировать фасад, учитывая архитектурно-художественное оформление XIX века, восстановить цоколь, интерьеры здания XIX - начала XX веков, перекрытия и опорные конструкции.

Кроме того, ремонту подлежат основания печей и фрагменты оборудования, включая основания под ткацкие станки и "паровую машину Берта".

Добавим, что для проведения реставрационных работ должны быть привлечены научно-исследовательские, проектные и реставрационные организации, в целом на восстановление придется потратить около пяти лет и почти 69 миллионов рублей.

Если же инвестор нарушит охранные обязательства, то город будет вправе расторгнуть договор и вернуть покупателю деньги, но не все, а только выплаченные за здание.