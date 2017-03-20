Одобрен проект реставрации Рахманиновского зала и учебного корпуса Консерватории

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Проект реставрации зданий Московской государственной консерватории имени Чайковского получил одобрение Главгосэкспертизы России, сообщает пресс-служба организации.

Работы по реконструкции и реставрации затронут постройки, расположенные на Большой Никитской улице, а также в Малом и Среднем Кисловских переулках

Речь идет о Рахманиновском зале и об историческом здании усадьбы Колычевых, где ныне размещается третий учебный корпус Консерватории. Согласно проекту, реставрация конструктивных и архитектурных элементов интерьеров призвана воссоздать усадьбу Колычевых такой, какой она была в середине ХIХ века, а Рахманиновскому залу вернуть его облик начала ХХ столетия.

В частности, на уличном фасаде постройки – между главным домом и восточным флигелем – вновь появятся дверной и оконный проемы первого и второго этажей, предусмотренные здесь проектом архитектора Владимира Шера в 1890 году. Кроме того, специалисты восстановят утраченные декоративные элементы фасадов, проведут реставрацию фронтона портика, пилястров, лепных масок в медальонах. На фасады вернутся карнизы между этажами, слуховые окна и решетки ограждения кровли. Боле поздние дополнения, исказившие первоначальный облик здания, будут удалены.

Также планируют воссоздать интерьеры круглого фойе Рахманиновского зала и его парадной лестницы.

При этом подчеркивается, что реставрационные работы не потребуют прекращения учебной и концертной деятельности Московской консерватории.