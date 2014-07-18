В Москве отреставрируют три исторических здания

В Москве отреставрируют три исторических объекта, сообщает Агентство "Москва".

Департамент культурного наследия согласовал реставрацию здания, в котором располагался нотный магазин Петра Юргенсона на улице Большая Дмитровка. Его посещали Чайковский, Кашкин, Рубинштейн и другие выдающееся музыканты и музыкальные критики.

Помимо этого отреставрируют Доходный дом Стуловых в Малом Знаменском переулке. Он был построен в 1919–1920 годах. В одной из бывших квартир находилось московское отделение издательства "Всемирная литература", которое возглавлял Ходасевич. В начале 20 века здесь жили революционерка Вера Фигнер, археолог Сергей Богоявленский и другие.

А также здание "Жилого поселка "Преображенский" на улице Преображенский Вал. Он был построен в 1928-1929 годах архитекторами Николаевым и Русановой.