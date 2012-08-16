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Политика

16 августа 2012, 14:17

Дом-мастерская Павла Корина закрылся на реконструкцию

реставрация дом-мастерская Павла Корина власть

ИТАР-ТАСС

Дом-мастерская Павла Корина закрылся на реконструкцию, после которой он станет современным музейным пространством, передает РИА Новости.

Как сообщила директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева, здание находится в таком состоянии, что необходимы ремонтно-реставрационные работы. Первый этап работ уже начался: это самые первоочередные меры по укреплению фундамента, стен, перекрытий.

Проект реставрации был сделан еще в середине 2000-х годов, однако он не предполагал усовершенствование здания с точки зрения музейной функции, поэтому его пришлось скорректировать.

Пока коллекция из Дома Корина размещена в запасниках музея, над отдельными его полотнами работают реставраторы. После восстановительных работ серия "Русь уходящая" будет показана в экспериментальном зале галереи на Крымском валу.

Дом на Большой Пироговской улице в Москве, бывшая прачечная, достался Корину в 1934 году благодаря хлопотам Максима Горького. После смерти художника, согласно завещанию, дом вместе с работами Корина и собранной им коллекцией произведений искусства был передан Третьяковской галерее.

Павел Корин - выдающийся советский художник-живописец. После войны он руководил реставрацией полотен Дрезденской галереи, занимался реставрацией мастерской Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, во Владимирском соборе Киева реставрировал фрески и лично восстанавливал роспись Васнецова и Нестерова.

Наиболее известные работы Корина триптих "Александр Невский", портреты Георгия Жукова и Максима Горького. Среди монументальных работ художника — мозаичные плафоны на станции "Комсомольская" кольцевой линии метро, витражи станции "Новослободская", мозаики станции "Смоленская".

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