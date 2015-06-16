Форма поиска по сайту

16 июня 2015, 17:25

Культура

Заброшенную усадьбу в Сытинском переулке отреставрируют

Фото: dgp.mos.ru

Усадьба Сытина конца XVIII века, расположенная в Сытинском переулке, будет отреставрирована на средства инвестора. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Компания "Септимус" получила через открытые торги право аренды на сохранившийся деревянный дом допожарной Москвы по льготной программе "рубль за квадратный метр", – отмечается в сообщении.

Прежде чем льготная ставка аренды начнет действовать, инвестор должен будет в течение пяти лет отреставрировать усадьбу. За право аренды инвестор заплатит в столичную казну 13,1 миллиона рублей.

"В первые полгода необходимо выполнить инженерно-техническое обследование объекта, затем разработать проект реставрации, и в последующие два года произвести работы по реставрации и приспособлению здания", – цитирует пресс-служба главу департамента Геннадия Дегтева.

Отметим, что усадьба Сытина в Сытинском переулке входит в топ-10 самых заброшенных исторических зданий Москвы.

Усадьба является одним из немногих сохранившихся деревянных домов допожарного времени (до 1812 года) в стиле зрелого московского классицизма, и представляет большую историческую ценность.

Последние ремонтно-реставрационные работы на объекте проводились в 80-х годах прошлого столетия. Сейчас здание находится в плачевном состоянии: требуются восстановить кровлю и фасад, укрепить несущие конструкции, обновить инженерные коммуникации и благоустроить прилегающую территорию.

Здание расположено на исторической территории земляного города. Усадьба принадлежала капралу Измайловского полка Андрею Сытину. Переулок, в котором стоит дом, назван по фамилии его владельца.

Объект богато украшен. Главный фасад здания выходит на Сытинский переулок, с портиком в четыре коринфские колонны. В доме установлены облицованные белым кафелем с кракелюрами печи, а на западной стене лестничного холла можно увидеть лепные кариатиды второй половины XIX века.

Одноэтажная деревянная усадьба с цокольным этажом площадью 683 квадратных метра расположена по адресу Сытинский переулок, дом 5/10, строение 5.

