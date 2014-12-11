Инвесторы отреставрируют усадьбы Эминского и Лепехиных конца XVIII века

Усадьба Лепехиных Фото: dgp.mos.ru

Определены победители аукциона на аренду двух усадеб в центре Москвы по программе "Рубль за квадратный метр", сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Инвесторы боролись за служебный корпус усадьбы Эминского конца XVIII – середины XIX веков и за северный флигель городской усадьбы Лепехиных конца ХVIII века. С ними заключат договоры аренды на 49 лет.

Усадьбу Эминского конца XVIII – середины XIX веков арендует частное лицо. Согласно договору стоимостью 6,13 миллионов рублей, арендатор в течение пяти лет должен будет провести противоаварийные работы, направленные на защиту здания от повреждений. Служебный корпус усадьбы на улице Покровка представляет собой одноэтажное кирпичное здание с чердаком. Оно выстояло при пожаре 1812 года.

Усадьба Эминского/Фото: stroi.mos.ru/

Северный флигель городской усадьбы Лепехиных конца ХVIII века арендует компания "Креативдевелопмент". Стоимость договора составила 5,43 миллионов рублей. Усадьба расположена на Андроньевской площади. Она формировалась постепенно из небольших дворов, а в 1772 году ее приобрели купцы Лепехины, которые жили здесь до 1830-х годов. Раньше усадьбу в аренду никогда не сдавали.

Напомним, программа "Рубль за метр" действует в Москве с января 2012 года. Исторические здания, которые нуждаются в реставрации, выставляются на аукционы. Победитель получает здание в аренду на 49 лет по цене 1 рубль за 1 квадратный метр в год. При этом инвестор должен за свой счет отреставрировать дом.

В рамках программы "Рубль за метр" уже проведено пять открытых аукционов, в аренду переданы 13 аварийных памятников.

Отметим, Сергей Собянин заявил, что за пять лет количество аварийных исторических памятников в столице сократилось почти на треть – с 1325 до 849. Он также сказал, что в 2014 году проводятся работы по сохранению 409 объектов.

На реставрацию объектов культурного наследия столичные власти выделили в этом году 7,8 миллиардов рублей.