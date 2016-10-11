Реставрация Киевского вокзала завершится до конца года

Реставрационные работы на Киевском вокзале завершатся до конца года. Фасады здания и залы ожидания уже отремонтированы, сообщает телеканал "Москва 24".
В настоящее время строители меняют плитку на полу, а также воссоздают бра, лепнину и рисунки на потолках. Аналогичные работы выполнят и в переходах вокзала.
С декабря на вокзале заработает небольшая гостиница, откроются два дополнительных входа, зал повышенной комфортности и платная парковка у Восточного входа.
Кроме того, 15 августа этого года начались работы по полной реконструкции одной из платформ. Новую платформу возведут на месте старой платформы № 10, которая будет полностью демонтирована. Длина платформы составит примерно 600 метров.
Платформа № 10 расположена между 14 и 15 путями. Во время работ они будут закрыты для движения поездов (это не касается пригородных электричек).
Новая конструкция будет комбинированной высоты – в высоком и низком исполнении. На платформе уложат брусчатку и тактильную плитку, а также установят лавочки и урны.