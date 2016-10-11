Реставрация Киевского вокзала завершится до конца года

Реставрационные работы на Киевском вокзале завершатся до конца года. Фасады здания и залы ожидания уже отремонтированы, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время строители меняют плитку на полу, а также воссоздают бра, лепнину и рисунки на потолках. Аналогичные работы выполнят и в переходах вокзала.

С декабря на вокзале заработает небольшая гостиница, откроются два дополнительных входа, зал повышенной комфортности и платная парковка у Восточного входа.