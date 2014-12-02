В центре города отреставрируют купеческую усадьбу в псевдорусском стиле

[

Фото: Wikimedia.org/Trykin

Определен подрядчик для реставрации исторической усадьбы фабриканта Сидора Шибаева на Новой Басманной улице, сообщает пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике. Компания "Тиктон", которая выиграла аукцион, должна завершить все работы в здании в течение четырех месяцев.

Подрядчику предстоит воссоздать внутренние интерьеры усадьбы, отремонтировать системы электроснабжения и водоотведения, охранной сигнализации и видеонаблюдения, а также провести гидроизоляцию наружных стен фундамента.

Реставрация усадьбы площадью почти 2,5 тысячи квадратных метра обойдется столичному бюджету в 74,2 миллиона рублей. В настоящее время здание пустует.

ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА СИДОРА ШИБАЕВА Городская усадьба Шибаева была построена в 1772 году. В начале XIX века дом принадлежал Марфе Кротковой, владелице подмосковного села Молоди. Позже, в 1870 годах, усадьбу приобрел известный фабрикант и нефтепромышленник, купец первой гильдии Сидор Шибаев. При нем усадьба была перестроена, главный фасад получил новое декоративное оформление с элементами псевдорусского стиля. После смерти вдовы Шибаева на рубеже XIX-XX веков в доме разместилось городское отделение расположенной рядом Басманной больницы. В советские годы здание использовалось в административных целях. Усадьба Шибаева - памятник истории и культуры регионального значения и входит в список объектов культурного наследия столицы.

Напомним, сейчас на реставрации находятся 157 объектов культурного наследия Москвы. Еще 40 объектов восстановили с начала 2014 года. Среди них церковь святого Климента Папы Римского, ансамбль Рогожской старообрядческой слободы, храм великомученика Никиты на Швивой горке, городская усадьба Суворовых на Малой Никитской, дом Куракина на Новой Басманной, здание бывшего Центросоюза и другие.