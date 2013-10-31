Внуково требует у сервисной компании отремонтировать радиомаяк

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководство аэропорта Внуково просит ответственную за навигационное оборудование компанию починить радиомаяк. Он вышел из строя 30 октября и до сих пор не работает.

Как сообщает пресс-служба авиаузла, ответственность за курсовой маяк несет ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного пространства".

При этом самолеты могут обходиться и без него (правда, только при хорошей погоде): современные лайнеры оборудованы системой спутниковой навигации, которая позволяет садиться и без маяка при дальности видимости в 2 километра и нижнем крае облаков в 145м.

При этом воздушное судно можно посадить и без такой системы, но тогда дальность видимости должна составлять не менее 5 километров, а нижний край облаков – не меньше 300 метров.

Напомним, 28 октября аэропорт Внуково отправил на запасные аэродромы 11 самолетов, которые не могли сесть из-за поломки маяка. Это повторилось спустя два дня, причем авиаузел работал в штатном режиме и ни один лайнер не ушел на дублирующий "аэровокзал".