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Ремонт

29 августа 2014, 19:58

В Москве создали онлайн-карту домов, которые отремонтируют до конца 2014

ремонт онлайн-карты

Фото: ИТАР-ТАСС

На портале открытых данных опубликовали онлайн-карту домов, которые должны быть отремонтированы до конца 2014 года.

На карте указаны номер дома, а также дата начала и окончания строительных работ по нему.

Кроме того, на этой карте москвичи могут уточнить информацию по масштабу предстоящих зданию ремонтных работ.

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Всего до конца года планируется отремонтировать 211 домов. При этом 113 зданий расположено в ЦАО.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент информационных технологий, информация по ремонту домов будет обновляться ежеквартально. В 2015 году на карте появятся новые дома, которые запланируют отремонтировать, а пользователь сможет узнать, на каком этапе находятся ремонтные работы в интересующем его здании.

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