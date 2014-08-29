В Москве создали онлайн-карту домов, которые отремонтируют до конца 2014

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На портале открытых данных опубликовали онлайн-карту домов, которые должны быть отремонтированы до конца 2014 года.

На карте указаны номер дома, а также дата начала и окончания строительных работ по нему.

Кроме того, на этой карте москвичи могут уточнить информацию по масштабу предстоящих зданию ремонтных работ.





Всего до конца года планируется отремонтировать 211 домов. При этом 113 зданий расположено в ЦАО.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент информационных технологий, информация по ремонту домов будет обновляться ежеквартально. В 2015 году на карте появятся новые дома, которые запланируют отремонтировать, а пользователь сможет узнать, на каком этапе находятся ремонтные работы в интересующем его здании.