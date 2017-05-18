Тридцать три общественных туалета отремонтируют к осени

Фото: m24.ru/Виталий Николаев

Тридцать три общественных туалета капитально отремонтируют к осени 2017 года. Работы проводят в рамках развития коммунально-инженерной инфраструктуры, энергосбережения, сети городских туалетов столицы. Об этом говорится в документации Государственного бюджетного учреждения "Доринвест".

В частности, туалеты отремонтируют по следующим адресам:



на улицах Нагатинская, Филевская, Моховая, Большая Садовая, Покровка, Петровка, Косыгина, Тимирязевская, Фестивальная, Верхняя Красносельская, Кусковская, Новослободская, Большая Семеновская, Плющиха;

на Ленинском и Волгоградском проспектах;

на Красной площади, Тверском и Нагорном бульварах, Рогожском валу и Земляном валу, Каширском шоссе и других улицах города.

Туалеты приспособят для маломобильных граждан, территорию вокруг кабинок благоустроят. В туалетах сделают новую сеть водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования, а также при необходимости ливневую канализацию. Работы завершат к осени 2017 года.