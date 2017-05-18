Тридцать три общественных туалета отремонтируют к осени

Фото: m24.ru/Виталий Николаев
Тридцать три общественных туалета капитально отремонтируют к осени 2017 года. Работы проводят в рамках развития коммунально-инженерной инфраструктуры, энергосбережения, сети городских туалетов столицы. Об этом говорится в документации Государственного бюджетного учреждения "Доринвест".
В частности, туалеты отремонтируют по следующим адресам:
- на улицах Нагатинская, Филевская, Моховая, Большая Садовая, Покровка, Петровка, Косыгина, Тимирязевская, Фестивальная, Верхняя Красносельская, Кусковская, Новослободская, Большая Семеновская, Плющиха;
- на Ленинском и Волгоградском проспектах;
- на Красной площади, Тверском и Нагорном бульварах, Рогожском валу и Земляном валу, Каширском шоссе и других улицах города.
Туалеты приспособят для маломобильных граждан, территорию вокруг кабинок благоустроят. В туалетах сделают новую сеть водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования, а также при необходимости ливневую канализацию. Работы завершат к осени 2017 года.
Ссылки по теме
- Тридцать пять городских туалетов отремонтируют
- Туалеты в метро поставят по индивидуальным проектам
- Антивандальные туалеты появятся на 12 железнодорожных станциях МЖД
Сейчас в столице установлено более 200 общественных туалетов. При необходимости используют еще 270 передвижных кабинок. Количество общественных туалетов планируется увеличить центре города: на Никольской, Варварке, Тверской, Ильинке, Большой Никитской и Петровке, а также в зонах МКАД и ТТК. К концу года также планировалось отремонтировать 35 туалетов. На данный момент маломобильные граждане могут пользоваться 30 кабинками в городе. Для городских туалетов разработают визуальную навигацию, а оплачивать посещение можно будет картой "Тройка". Кроме того, их планируют оснастить тревожными кнопками для связи с экстренными службами. Срок установки тревожных кнопок пока не определили. Все кабинки также могут раскрасить под хохлому к ЧМ-2018.