Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая 2017, 14:17

Город

Тридцать три общественных туалета отремонтируют к осени

Фото: m24.ru/Виталий Николаев

Тридцать три общественных туалета капитально отремонтируют к осени 2017 года. Работы проводят в рамках развития коммунально-инженерной инфраструктуры, энергосбережения, сети городских туалетов столицы. Об этом говорится в документации Государственного бюджетного учреждения "Доринвест".

В частности, туалеты отремонтируют по следующим адресам:

  • на улицах Нагатинская, Филевская, Моховая, Большая Садовая, Покровка, Петровка, Косыгина, Тимирязевская, Фестивальная, Верхняя Красносельская, Кусковская, Новослободская, Большая Семеновская, Плющиха;
  • на Ленинском и Волгоградском проспектах;
  • на Красной площади, Тверском и Нагорном бульварах, Рогожском валу и Земляном валу, Каширском шоссе и других улицах города.

Туалеты приспособят для маломобильных граждан, территорию вокруг кабинок благоустроят. В туалетах сделают новую сеть водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования, а также при необходимости ливневую канализацию. Работы завершат к осени 2017 года.

Ссылки по теме


Новые "золотистые" туалеты начали устанавливать в Москве в 2013 году на замену синим кабинкам, которые портили облик города. Туалеты подключены к электричеству и оборудованы системой отопления. В них есть туалетная бумага и устройство для автоматической подачи воды, мыла и сушка рук. Воспользоваться туалетом можно за 50 рублей.

Сейчас в столице установлено более 200 общественных туалетов. При необходимости используют еще 270 передвижных кабинок. Количество общественных туалетов планируется увеличить центре города: на Никольской, Варварке, Тверской, Ильинке, Большой Никитской и Петровке, а также в зонах МКАД и ТТК. К концу года также планировалось отремонтировать 35 туалетов. На данный момент маломобильные граждане могут пользоваться 30 кабинками в городе. Для городских туалетов разработают визуальную навигацию, а оплачивать посещение можно будет картой "Тройка". Кроме того, их планируют оснастить тревожными кнопками для связи с экстренными службами. Срок установки тревожных кнопок пока не определили. Все кабинки также могут раскрасить под хохлому к ЧМ-2018.

ремонт социальная сфера городское хозяйство

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика