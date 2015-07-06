Капремонт в Москве: Вопросы и ответы

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Уже в этом месяце москвичи начнут платить взносы за капитальный ремонт в жилых домах. M24.ru отвечает на самые частые вопросы по поводу этого нововведения.

Как платить

Взносы за капитальный ремонт включены в единый платежный документ (ЕПД). Первые квитанции с включенным взносом москвичи получат с 7 по 15 июля. При этом платить взносы будут те, кто выбрал накопление средств на счете Фонда капитального ремонта, и те, кто решил копить самостоятельно на специальном счете в банке.

Сколько платить

Минимальный размер взноса на проведение капитального ремонта в Москве составляет 15 рублей за квадратный метр в месяц. Это размер взноса установил город, но собственники жилья могут платить больше: например, если хотят получить более качественный ремонт для своего дома. Сумма взноса будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

В 2015 году 400 домов отремонтируют по новой программе капремонта

В среднем москвичам в этом году придется платить за капремонт 900 рублей в месяц (расчет для квартиры площадью 60 квадратных метров).

Откуда взялась эта сумма

По предварительной оценке специалистов, стоимость ремонтных работ, финансируемых за счет взносов жильцов, должна составлять не менее 7,5 тысяч рублей на квадратный метр. Это соответствует размеру взноса в 20 рублей на квадратный метр в месяц. С учетом затрат на утепление крыш, укрепление несущих конструкций, разработку проектной документации и строительный контроль размер вноса мог превысить 25 рублей на квадратный метр, однако в ходе обсуждений эта сумма была существенно снижена.

"Изначально эксперты пришли к выводу, что при том списке работ, взнос должен составлять 20-23 рублей за квадратный метр. Но проведя ряд дополнительных консультаций, мы пришли к выводу, что благодаря применению современных технологий и новых материалов, которые могут позволить увеличить межремонтные сроки работ, можно снизить сумму до 18 рублей. Такое предложение Мосгордума внесла в правительство Москвы. Там, в свою очередь, изучив документы, пришли к выводу, что можно установить взнос в размере 15 рублей за квадратный метр", - рассказал председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

Сколько платят в других регионах

Несмотря на то, что в столице доходы выше, чем в среднем по стране, москвичи будут платить за капремонт меньше, чем жители, например, Тюменской области, где взносы составляю около 20 рублей с квадратного метра. Почти наравне с москвичами платят и жители Югры - 13,85 рубля за квадратный метр. В Подмосковье взносы на капремонт составляют примерно 7 рублей за квадратный метр.

Капремонт профинансируют собственники домов

Меньше всего платят жители Санкт-Петербурга - 2 рубля за квадратный метр.

"Многие спрашивают: почему 15 рублей? А на мой взгляд, надо спрашивать в Санкт-Петербурге, где плата установлена в 2 рубля. Что можно сделать на 2 рубля? Лампочки Ильича поставить? На мой взгляд, это чистейший популизм", - отметил зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Где хранят эти деньги

Существуют два способа перечисления взносов.

Собственники жилья могут открыть специальный счет в российском банке из списка, опубликованного Центробанком. Сюда вошли:

"Банк Москвы";

"Банк ВТБ";

"Сбербанк России";

"Альфа-банк";

"Газпромбанк";

"Россельхозбанк";

Банк "ОТКРЫТИЕ";

Банк "Петрокоммерц";

АКБ "Связь-Банк";

"ЮниКредит Банк";

АКБ "Связь-Банк";

"ГЛОБЭКСБАНК";

Банк ЗЕНИТ;

"Промсвязьбанк".

Перечень операций с деньгами на специальном банковском счете строго регламентирован. Среди достоинств создания отдельного счета - то, что жители сами могут привлекать заемные средства на капремонт, проводить его раньше сроков, самостоятельно выбирать подрядчика для выполнения работ, самим решать, какие работы и в каком объеме будут выполняться в их доме. Но при этом они несут всю ответственность за принятые решения и финансовые потери, которые могут возникнуть в том случае, если подрядчик окажется недобросовестным.



Александр Сидякина ранее отметил, что москвичам, проживающим в новых домах, выгоднее открывать для оплаты капитального ремонта именно спецсчета.

"Если дом в хорошем состоянии, то лучше выбирать спецсчет, потому что ремонт потребуется лет через 12-15, а за это время на спецсчете можно накопить приличную сумму", - пояснил он.

На сегодня этот способ выбрали жители около 2,6 тысячи московских домов.

При втором варианте перечисления взносов организацию проведения ремонта берет на себя Фонда капитального ремонта. Он привлекает подрядные организации, контролирует качество и сроки работ, принимает выполненные работы, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств подрядными организациями. Поступления в фонд расходуются на капитальный ремонт одних домов за счет других по принципу "кассы взаимопомощи", в порядке очередности, установленной региональной программой капитального ремонта.

Как узнать срок капремонта в своем доме

Фонд полностью огражден от многих, в том числе, валютных рисков: при ремонте будут использоваться строительные материалы исключительно отечественного производства. Риск инфляции для фонда тоже минимален, потому что накопленные на его счету средства сразу же направляются на капитальный ремонт.

Когда ремонт производится через регионального оператора, представители дома все равно участвуют в приемке всех работ - ответственных за это выбирают на общем собрании жильцов.

Для контроля над деятельностью фонда создан управляющий совет, куда вошли министры правительства Москвы, руководители профильных департаментов и служб города. Одновременно для надзора за деятельностью регионального оператора, создан попечительский совет фонда, работающий на общественных началах, в него входят депутаты Моcгордумы, члены Общественной палаты Москвы, главы муниципальных округов, представители общественных организаций в сфере ЖКХ, защиты прав потребителей.

Как контролируются средства на счете

По словам Степана Орлова, в случае открытия спецсчета, деньги с него смогут тратиться только на капремонт.

"Эти средства нельзя выделить на зарплату, компьютеры, или машины, даже скрепку нельзя ими оплатить. Только ремонт: фундамент, подвал, кровля и так далее. За этим жестко проследит банк, в котором открыт спецсчет", - рассказал он в интервью m24.ru.

Депутат добавил, что у регионального оператора счет открывается в структуре Федерального казначейства.

Сформирована база из 180 подрядчиков на проведение капремонта домов

"И, естественно, у нас остается надзорный орган - прокуратура. С точки зрения финансовой дисциплины фонд станут проверять аудиторы Контрольно-счетной палаты города, Главным контрольным управлением", - отметил он.

Что будет с взносами, если дом - новостройка

Деньги, которые вносят в Фонд капитального ремонта жильцы новостроек, пойдут на ремонт домов, где он необходим в первую очередь. На спецсчете эти средства будут накапливаться до того момента, пока жильцы дома не решат начать капремонт.

Как заявил Сергей Собянин, Фонд капитального ремонта будет работать по "солидарной" системе, то есть будет действовать тот же принцип, что и в пенсионной системе: деньги платят все, но пенсия выплачивается только по достижении определенного возраста.

В течение десятков лет жители будут перечислять средства в фонд, но ремонт в тех домах, у которых по графику подошли сроки, начнется уже сегодня. Таким образом, пояснил мэр, деньги будут тратиться не на тех, кто их внес сегодня, а на тех, у кого подошли сроки ремонта.

"Такая солидарная система наиболее приемлема, то есть деньги не пропадают, они не попадают под инфляцию. И это реальные деньги, за которые сегодня будут проводиться ремонтные работы", - сказал Сергей Собянин.

Должны ли платить жильцы новостроек

Как рассказал m24.ru член Общественной палаты города Москвы, заместитель председателя комиссии по развитию ЖКХ Валерий Семенов, программа капитального ремонта едина для всех, поэтому платить взносы должны жители как старых домов, так и новостроек.

"В программе определено 10 позиций, по которым проводится капитальный ремонт, поэтому средства накапливаются, чтобы проводить ремонт не сразу по всем направлениям, а поэтапно. Ведь, например, чтобы сегодня поменять в доме только лифт, нужно от 2до 2,8 миллиона рублей. Это большие деньги, и не каждый дом в состоянии их сразу собрать" - пояснил он.

Семенов добавил, что органы местного самоуправления уже отобрали 400 домов, где ремонт необходимо провести в первую очередь. В ноябре будет выбрано еще порядка 1,5 тысячи таких домов. Остальные будут включены в план на более поздние сроки.

Сколько лет нужно платить

Программа капремонта рассчитана на 30 лет, она предусматривает ремонт всех многоквартирных домов столицы, за исключением аварийных и подлежащих сносу, а также домов, где менее трех квартир и таунхаусов. В 2015–2044 годы планируется отремонтировать свыше 31,7 тысячи домов общей площадью более 244,2 миллиона квадратных метров.

Если не платить взносы

По словам представителя департамента капитального ремонта Татьяны Блиновой, к должникам по взносам за капремонт будут применяться те же меры воздействия, что и к неплательщикам коммунальных услуг: пени, штрафы, взимание долга через суд и как крайняя мера - выселение. Кроме того, неплательщики могут столкнуться с серьезными проблемами при выезде за рубеж или получении кредита в банке.

2,5 миллиона москвичей получат льготы на капремонт

Отдельно оплатить капитальный ремонт будет невозможно: единый платежный документ не позволяет делать отдельный штрих-код для одной услуги. Таким образом, если жильцы не захотят платить за капитальный ремонт, то у них будут копиться долги за другие коммунальные услуги.

История вопроса Если же жилец не платит за коммунальные услуги более двух месяцев, то управляющая компания имеет право отключить в его квартире горячую воду или электроснабжение. Однако перед этим организация должна уведомить жильца о задолженности в письменном виде. Кроме того УК может подать в суд, чтобы взыскать долг. Тогда должника вынудят оплатить задолженность, пени и судебные расходы. Если неплательщик попытается проигнорировать решение суда, дело передадут приставам. Чтобы взыскать долг, они могут забрать у жильца гараж, машину, дачу или другое имущество, арестовать счета и вклады в банках и ограничить выезд должника за границу. Последняя мера применяется, если задолженность превысила 10 тысяч рублей.

Если же жилец не платит за коммунальные услуги более двух месяцев, то управляющая компания имеет право отключить в его квартире горячую воду или электроснабжение. Однако перед этим организация должна уведомить жильца о задолженности в письменном виде. Кроме того УК может подать в суд, чтобы взыскать долг. Тогда должника вынудят оплатить задолженность, пени и судебные расходы. Если неплательщик попытается проигнорировать решение суда, дело передадут приставам. Чтобы взыскать долг, они могут забрать у жильца гараж, машину, дачу или другое имущество, арестовать счета и вклады в банках и ограничить выезд должника за границу. Последняя мера применяется, если задолженность превысила 10 тысяч рублей.

Отвечает ли банк за потерю средств со спецсчета

Евгения Юнисова, ведущий эксперт в сфере жилищного хозяйства: "Страхование средств граждан, перечисленных на капитальный ремонт, не предусмотрено, однако все банки, уполномоченные открывать специальные счета , имеют уставной капитал не ниже 20 миллиардов рублей, и их устойчивость гарантируется государством".

Как уточнил Валерий Семенов, банк не имеет права самостоятельно расходовать средства со спецсчета. "Собственник может снять деньги со счета только по решению общего собрания и снимаются они конкретно под каждый вид деятельности. Что касается подрядной организации, - деньги ей будут перечисляться только после приемки акта о выполнении работ," - подчеркнул он.

Когда мой дом будут ремонтировать

В первую очередь ремонт пройдет в пятиэтажках, домах довоенное постройки, домах, построенные в 1957-1968 годах.

Эта база жилищной инспекции позволит узнать о примерных сроках ремонта того или иного дома в Москве. Согласно базе был сформирован список первоочередных домов, где срок эксплуатации наиболее долгий и основные системы коммуникаций находятся в худшем состоянии.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров), ранних лет постройки.

Краткосрочная программа на 2015–2016 годы опубликована на сайте департамента капитального ремонта города Москвы. Любой собственник может проверить, включен ли его дом в программу.

Как будут начисляться взносы

Заниматься начислением взносов за капитальный ремонт будут центры предоставления государственных услуг "Мои документы".

На портале "Мои документы" пользователи смогут уточнить площадь жилого помещения, задав адрес дома. Если информация о доме отсутствует или отображает неправильные сведения, жителям следует обратиться в Центр предоставления госуслуг своего района, взяв с собой свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение или любой другой документ, подтверждающий права на квартиру.

Как узнать срок капремонта в своем доме

Более подробные сведения о порядке начисления взносов за капитальный ремонт можно найти на сайте столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, а также узнать, позвонив на горячую линию по телефону: 8 (495) 539-37-87.

Что включает в себя капремонт

За счет Фонда капитального ремонта будет проводиться ремонт:

внутридомовых инженерных систем электроснабжения;

внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;

внутридомовых инженерных систем газоснабжения;

внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего и холодного водоснабжения);

внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации);