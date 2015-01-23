Волос пророка Мухаммеда покажут только гостям праздника "Мавлид ан-Наби"

Фото: m24.ru

25 января в столицу впервые привезут частицу волоса пророка Мухаммеда. Руководитель аппарата духовного управления мусульман Москвы (ДУМ) Камиль Маннапов сообщил М24.ru, что посмотреть на святыню смогут только гости праздника "Мавлид ан-Наби" с билетами в концертный зал "Крокус Сити Холл". При этом билеты на мероприятие уже распроданы.

"Во избежание неудобств организаторы убедительно просят граждан, не имеющих билетов, отказаться от поездки в "Крокус Сити Холл" и не тратить время в ожидании доступа на мероприятие", - сказал Маннапов.

Он также сообщил, что в целях повышения уровня безопасности демонстрацию реликции решили провести со сцены, а не в фойе, как было заявлено ранее.

Прямую трансляцию праздника, в том числе и демонстрации святой реликвии, можно будет посмотреть на сайте www.mawlid.ru. Мероприятие начнется в шесть часов вечера.

Руководитель аппарата столичного ДУМ также поделился с М24.ru, что в Москву весь год на праздничные дни будут привозить мусульманские реликвии. Выставляться святыни будут в новой мечети на Проспекте Мира. Ее открытие, по словам Маннапова, запланировано на октябрь 2015 года - до праздника Курбан-байрам.

Ранее Маннапов рассказал M24.ru, что первоначально святыню планировали привезти в мечеть на несколько дней, но, испугавшись большого ажиотажа, от этой идеи отказались. После концерта частицу волоса пророка сразу увезут.

Реликвию доставят в столицу в специальной капсуле. Дополнительно в целях безопасности ее переместят в специальный контейнер из прозрачного стекла. Святыню можно будет рассмотреть через заранее установленное увеличительное стекло.

Мусульманскую реликвию выставят как музейный экспонат, так как ей не принято поклоняться.