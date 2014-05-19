Возвращение иезуитов: в Москве возобновил работу Институт святого Фомы

Занятия в Институте святого Фомы. Фото предоставлено пресс-службой вуза

В Москве после годичного перерыва возобновил работу Институт святого Фомы, созданный представителями ордена иезуитов. О том, что ждет студентов в единственном католическом высшем учебном заведении Москвы, а также об истории иезуитского образования в России - читайте в материале M24.ru.

Институт святого Фомы открылся в Москве более 20 лет назад, здесь обучали студентов по специальности "религиоведение". В прошлом году вуз было решено закрыть для реформирования. Теперь в институте можно получить только дополнительное образование по трем программам: "Вера и диалог", "Психология и духовность", а также "Творческий дух человека в служении культуре". Первая из них предполагает изучение богословских дисциплин и философии. Студенты, выбравшие второе направление, будут изучать основы психологии, психологию и философию религии, теорию личности, введение в христианскую духовность и многое другое. Обучение по каждой из этих программ будет длиться четыре семестра.

Направление "Творческий дух человека в служении культуре" включает в себя три курса: "Христианская антропология", "Введение в семиотику и герменевтику" и "Семиотика культуры", каждый из которых можно прослушать отдельно. Кроме того, студентам предложат практические занятия, в том числе, "упражнения в тишине", медитацию и созерцание.

В институт будут принимать абитуриентов старше 20 лет, которые уже учатся в других вузах или имеют степень бакалавра. Несмотря на то, что институт святого Фомы создан Обществом Иисуса (официальное название ордена иезуитов) и патронируется Римской католической церковью, его студентом может стать человек любого вероисповедания.

Занятия будут проходить, в зависимости от программы, либо дважды в неделю по будням в вечернее время, либо - по выходным. Стоимость обучения - 15 тысяч рублей за семестр.

Церковь Святейшего Имени Иисуса, главный иезуитский храм в Риме. Фото: www.laboratorioroma.it

Как рассказал M24.ru представитель вуза Томас Гарсиа-Уидобро Ривас, в этом году абитуриентам, поступающим на программы богословия и искусства, предлагается в качестве экзамена написать сочинение. Те, кто желает изучать психологию и духовность, должен будет пройти собеседование с преподавателем-психологом и директором института. Ожидаемое количество абитуриентов - порядка 30 человек. Их количество, по сравнению с прошлыми годами, уменьшится, но будет сделан упор на более высокое качество образования и более тесный контакт со студентами.

К сотрудничеству в институте будут приглашены преподавателей из ведущих вузов Москвы, а также специалисты из зарубежных университетов.

История вопроса Монашеский орден иезуитов, или Общество Иисуса, появился почти 500 лет назад, в 1534 году. По имени основателя братства - Игнатия Лойолы - его иногда называют орденом Святого Игнатия. Орденом управляет пожизненно избираемый генерал, который подчиняется только Папе Римскому. Сейчас главой иезуитов является испанец Адольфо Николас. Примечательно, что избранный в прошлом году Папа Римский Франциск стал первым в истории понтификом-иезуитом. Монашеский орден иезуитов, или Общество Иисуса, появился почти 500 лет назад, в 1534 году. По имени основателя братства - Игнатия Лойолы - его иногда называют орденом Святого Игнатия. Орденом управляет пожизненно избираемый генерал, который подчиняется только Папе Римскому. Сейчас главой иезуитов является испанец Адольфо Николас. Примечательно, что избранный в прошлом году Папа Римский Франциск стал первым в истории понтификом-иезуитом. В средние века иезуиты активно занимались наукой, образованием и миссионерской деятельностью. Монахи разработали систему морали, которая ими самими называлась "приспособительной" (accomodativa), так как давала широкую возможность произвольно толковать основные религиозно-нравственные требования в зависимости от обстоятельств. В частности, известное изречение "Цель оправдывает средства" приписывают иезуитскому мыслителю Эскобару-и-Мендозе. Иезуиты активно использовали различные риторические приемы для трактовки вещей в выгодном для себя ключе. Таким образом, в обыденном языке слово "иезуит" приобрело негативный оттенок и стало использоваться для обозначения хитрого и изворотливого человека. Девизом ордена является фраза "Ad majorem Dei gloriam", что в переводе с латыни означает - "К вящей славе Божией".



Иезуиты всегда считались блестящими педагогами. К началу XVIII века в Европе монахами было открыто около 800 учебных заведений. Самыми распространенными из них были так называемые иезуитские коллегии, где обучались дети из привилегированных слоев общества.

В иезуитских школах учили древним языкам с опорой на произведения античных авторов, географии, истории, физике, математике.

Воспитание было направлено на развитие индивидуальных способностей, честолюбия и соревновательного духа - иезуиты поощряли честное соперничество среди учеников. В школах регулярно выделялись лучшие и отстающие учащиеся, ежегодно проводились торжественные экзамены с церемониями награждения отличников.

Первая иезуитская коллегия открылась в Москве в 1685 году, но просуществовала недолго. В 1689 году Петр I изгнал иезуитов из России за поддержку свергнутой им царевны Софьи, однако вскоре разрешил им вернуться. Деятельность иезуитской школы в Москве возобновилась. Ее посещали дети многих вельмож, в том числе, Голицыны, Нарышкины, Апраксины, Долгорукие, Мусины-Пушкины.

В 1719 году, когда начался процесс над царевичем Алексеем, иезуитам предписали покинуть Россию из-за связи с опальным наследником.

Таким образом, деятельность ордена в России пресеклась более чем на полвека. В 1772 году после раздела Речи Посполитой в состав Российской империи вошли территории Белоруссии и Украины, на которых действовало около 20 иезуитских организаций, в том числе 4 коллегии - в Динабурге (сейчас Даугавпилс), Витебске, Полоцке и Орше. Иезуитам было позволено остаться в России после принесения присяги императрице Екатерине II.

В 1800 году император Павел I доверил иезуитам просветительскую деятельность в западных губерниях России, поставив их во главе Виленской академии.

Самой известной и привилегированной иезуитской школой стал Петербургский коллегиум Святого Павла, открытый аббатом Домиником Шарлем Николя в Санкт-Петербурге в 1803 году.

В пансионе учились дети из самых известных аристократических семей Петербурга: Волконские, Орловы, Голицыны, Гагарины, Дмитриевы и многие другие. Воспитанником иезуитов мог стать и Александр Пушкин - родители уже привезли его в Петербург для зачисления в коллегиум, но узнали там об учреждении Царскосельского лицея. С его директором Василием Малинковским отец поэта был в дружеских отношениях, кроме того, обучение там не взималась плата, что и определило окончательный выбор учебного заведения. Позднее Пушкин отметил это событие в набросках к автобиографии: "Меня везут в Петербург. Езуиты. <...> Лицей".



Поэт Петр Вяземский, один из воспитанников иезуитского коллегиума в Санкт-Петербурге. Репродукция с гравюры ИТАР-ТАСС

Обучение в иезуитском коллегиуме в Петербурге было рассчитано на 6 лет. В пансион принимались, как правило, дети от 7 до 12 лет. Цена за пансион была чрезвычайно высока - 1000 рублей в год, для сравнения плата, за гимназию составляла порядка 150-300 рублей. Учебный год начинался с 1 сентября и заканчивался в исходе июля. В течение этого последнего месяца воспитанники сдавали экзамены.

Преподавание велось на французском и латинском языках. Однако среди рекомендованных книг, помимо произведений Цицерона, Горация, Цезаря, Вергилия значилось собрание русских стихотворений, изданное Василием Жуковским.

Иезуитский коллегиум был учебным заведением закрытого типа. Правда, как писал учившийся здесь поэт Петр Вяземский, "по воскресеньям и большим праздникам воспитанники отпускались к родным. У меня в Петербурге близких родственников не было. По большей части оставался я подобно другим безродным товарищам дома. В утешение водили нас в близкий Летний Сад".

В коллегиуме преподавали в основном иностранцы. Вяземский так писал о своих учителях: "Иезуиты, начиная с ректора, патера Чижа, были <...> просвещенные, внимательные и добросовестные наставники. Уровень преподавания их был возвышен. Желавшие учиться хорошо и основательно имели все способы к тому и хорошо обучались. Обращение наставников с воспитанниками было не излишне строгое: более родительское, семейное".

К сожалению, иезуитскому пансиону не суждено было долгое существование. В декабре 1816 года коллегиум в Петербурге был закрыт, а представители ордена удалены из обеих столиц. В 1820 году Александр I принял решение об окончательном изгнании ордена иезуитов из России.

Представители "Общества Иисуса" вернулись в нашу страну только в начале 1990-х годов. Тогда же все иезуиты, работающие на территории СНГ, были объединены в "регион" в рамках всемирной территориальной реформы ордена. Создание такой структуры обеспечило "с одной стороны, более эффективное апостольское служение для верующих Католической церкви, живущих на территории бывшего Советского Союза, а с другой - более плодотворную евангелизацию и экуменический диалог".

Сейчас "Обществу Иисуса" принадлежит 230 высших учебных заведений по всему миру.