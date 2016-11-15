Ректором ГИТИСа назначен Григорий Заславский

Фото: facebook.com/profile.php?id=1613861036

Ректором Российского института театрального искусства (ГИТИС) назначен известный театральный критик Григорий Заславский. Его кандидатуру поддержали 174 делегата из 222, сообщает ТАСС.

Заславский исполнял обязанности ректора с мая этого года. Контракт с прошлым ректором учебного заведения Кариной Мелик-Пашаевой расторгнут в связи с достижением ей 70 лет – это максимальный возраст для данной должности.