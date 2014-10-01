По московским меркам: Cамая длинная картинг-трасса

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где в Москве можно увидеть самое большое граффити в России? Какой аквапарк - самый большой в городе? Какой тоннель длиннее других в городе? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Спортивное развлечение, придуманное американскими военными летчиками в середине прошлого века, — картинг, — до сих пор популярно среди горожан. Одна из крупнейших трасс под открытым небом в пределах МКАД принадлежит Русской школе картинга "Пилот". Протяженность специально оборудованной магистрали, полной поворотов, почти равна километру (968 метров). Комплекс занимает 39 000 квадратных метров — это более чем в 1,5 раза превышает размер Красной площади.

В крупнейшем картинг-клубе Москвы постоянно устраиваются соревнования для профессионалов и любителей. Здесь сформировалась своя атмосфера и своя аудитория. Кстати, несмотря на погоду, трасса открыта для заездов в любое время года. Неслучайно позиционируя себя в качестве школы, клуб организует обучение детей и взрослых. Находится "Пилот" в 20 минутах ходьбы от метро "Медведково", добраться туда можно и на автобусе.

Для сравнения приведем несколько примеров трасс, используемых для чемпионатов по картингу. Так трасса картодрома La Conca в Италии, где проходят соответствующие международные и европейские соревнования, растянулась на 1 250 метров. Примерно такую же протяженность имеет трек в Дубае. Гоночный комплекс PF International в Великобритании, где в прошлом году проходил один из этапов Чемпионата мира по картингу, предоставил спортсменам 1 382-метровый трек. Наконец, длина самой большой на Ближнем Востоке трассы Al Ain Raceway, которая принимает соревнования международного уровня Rotax Max Challenge Grand Finals, составляет 1,4 километра.