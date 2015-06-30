Отель рядом со стадионом "Динамо" откроют в будущем году

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Завершено строительство отеля рядом со стадионом "Динамо". Отель Hyatt Regency Moscow планируется открыть в будущем году, сообщает "Интерфакс".

"Строительные леса уже убрали, подрядчик приступил к отделочным работам", - рассказал руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов.

По его словам, работы по строительству коммерческой недвижимости рядом со стадионом "Динамо" ведутся в круглосуточном режиме.

Напомним, в спортивном комплексе "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" разместится футбольная арена на 26,5 тысячи зрителей. Здесь же появится баскетбольная, хоккейная и концертная площадка, которая сможет вместить себя около 13 тысяч человек. Обе арены разместятся под одной крышей. Таких сооружений в мире еще никто не возводил.

Кроме спортивных объектов на территории "Динамо" появятся четыре ресторана, два кафе, три бара, зоны общественного питания на 600 мест, а также подземная автостоянка для 1539 машин. Строительные работы на стадионе начались в июле 2014 года. К концу года строители заложили фундамент спорткомплекса, установили колонны и перекрытия подземной автостоянки.

Первый матч на стадионе "Динамо" пройдет в день рождения легендарного вратаря столичной команды и сборной СССР Льва Яшина, 22 октября 2017 года.