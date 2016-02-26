Столичные власти отказались от надстройки 264 домов "сталинских" серий

Фото: dgp.mos.ru

Реконструкции с надстройкой 264 из запланированных 400 домов не будет из-за градостроительных ограничений или нецелесообразности, передает Агентство "Москва".

Ранее столичные власти сформировали перечень из 400 домов "сталинских" серий, которые должны были реконструировать, "одев" дополнительные комнаты и надстроив несколько этажей.

Однако увеличение высоты, по данным ведомства, возможно лишь по 34 адресам, еще 102 здания ожидают окончательного решения.

"По остальным адресам имеются заключения Москомархитектуры о невозможности реконструкции из-за существующих градостроительных ограничений или нецелесообразности", – сказали в департаменте.

Строительные работы по реконструкции с надстройкой могут занять от года до полутора лет. Весь цикл от проведения собрания жильцов до регистрации прав собственности на реконструированный дом может занять до 36 месяцев.

Всего, по предварительной оценке департамента, в Москве теоретически возможна реконструкция с надстройкой 1, 2 тысячи жилых домов высотой три-пять этажей.

Как планируют надстраивать дома

Пилотным проектом по надстройке стал дом на улице Мишина. Его высоту увеличат по инициативе жителей. Здание "вырастет" до восьми этажей с мансардой. В надстройке появится 30 новых квартир. Кроме того, планируется расширить квартиры на первых четырех этажах здания. В доме заменят все инженерные коммуникации и установят электрические плиты. Также в здании появится лифт. Рядом с домом построят двухуровневый подземный паркинг на 46 машин.

После начала работ на улице Мишина власти решили прописать требования к зданиям, на которых можно надстраивать дополнительные этажи за счет собственников жилья. Дома должны находиться не дальше трех метров от улично-дорожной сети, число квартир не может превышать 40, потолки в квартирах должны достигать высотой в три метра.