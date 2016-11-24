Новое выставочное пространство появится на Красной площади

Фото: archsovet.msk.ru

Новое выставочное пространство музеев Московского Кремля разместится в Средних торговых рядах, известных как Второй дом Министерства обороны, а в последние годы закрытых на ремонт, сообщает mos.ru.

Проект реконструкции во внутреннем дворе дома № 5 на Красной площади, разработанный архитектурным бюро "Проект Меганом", одобрил Архсовет Москвы. Реконструкцию хотят завершить в 2019–2020 годах.

Фотогалерея 1 из 5

Внутри Средних торговых рядов оборудуют выставочное пространство в соответствии с архитектурным обликом старого здания.

Первые этажи станут продолжением Красной площади и вход туда будет свободным. Там будут проходить образовательные программы, лекции и временные экспозиции.