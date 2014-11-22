В столице заканчивается реконструкция главного храма десантных войск

В Москве завершается реконструкция главного храма десантных войск

В Москве завершается реконструкция главного храма десантных войск - Благовещения Пресвятой Богородицы. Он находится на улице Матросская Тишина, передает телеканал "Москва 24".

Храм восстанавливали пять лет. Сейчас здание уже почти готово: внутри возведен мраморный иконостас и заканчивается роспись стен. История древнего храма началась 100 лет назад, а после революции он был закрыт и разрушен. Восстанавливать его начали в 2009 году.



"Этому храму более 100 лет. Он был уничтожен, а теперь восстановлен. И тут такая красота, потому что в восстановлении участвовали неравнодушные люди", - отметил советник мэра Москвы Владимир Ресин.

Храм при Управлении 6 Саперной бригады Московского военного округа был построен по типовому проекту воинских храмов в 1906 году и рассчитан на 1200 верующих. Оскверненный после революции храм сильно пострадал. Были снесены колокольня и центральный купол. Полковой храм был переоборудован под солдатский клуб. Воинское кладбище рядом с храмом было ликвидировано.

В 1965 году в здании храма была размещена войсковая часть 08265 Московского военного округа. В 2004 году по просьбе командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Колмакова было учреждено Патриаршее Подворье при штабе Воздушно-десантных войск в Сокольниках. В состав Подворья вошел и храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Святейший Патриарх благословил возродить этот храм Собором Воздушно-десантных войск, а после реконструкции разместить в нем доски с именами погибших при выполнении воинского долга героев-десантников



Помимо этого, сейчас в столице на Святоозерской улице полным ходом идет строительство храма Живоначальной Троицы. Оно тоже должно быть закончено в течение пяти лет, а пока там работает временная часовня.

Напомним, что с 2010 в Москве также действует программа строительства "200 храмов". Модульные постройки с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций.

Первый храм программы был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года. Это был храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы.

В августе этого года стало известно, что с учетом присоединенных территорий в столице планируется построить 380 храмов. Всего же в рамках проекта по возведению временных часовень в столице уже открыли 71 объект.