Реконструкция арены "Мегаспорт" завершена

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Подписан акт о вводе московской ледовой арены "Мегаспорт" в эксплуатацию после реконструкции, сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.

"Акт подписали сегодня. Пока не знаем, кто там будет выступать. Планируется, что там будут проходить матчи баскетбольной Евролиги",– цитирует Мутко ТАСС.

Отметим, арена была закрыта в 2013 году в связи с аварийным состоянием – в "Мегаспорте" обнаружили проседание несущих конструкций строения, которое делало опасным проведение соревнований.

Стоимость работ по укреплению конструкций составила около 300 миллионов рублей.