Центр судебной экспертизы при Минюсте ждет реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве реконструируют здания Центра судебной экспертизы при Минюсте, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Одно здание находится в центре Москвы по адресу: Большой Спасоглинищевский переулок, владение 4. Другое - на Пречистенской набережной (владение 15, строение 1).

В ведомстве отметили, что они расположены в границах зоны строгого регулирования застройки и охраняемого культурного слоя. Дом в Большом Спасоглинищевском переулке является объектом культурного наследия федерального значения.