Центр судебной экспертизы при Минюсте ждет реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС
В Москве реконструируют здания Центра судебной экспертизы при Минюсте, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Одно здание находится в центре Москвы по адресу: Большой Спасоглинищевский переулок, владение 4. Другое - на Пречистенской набережной (владение 15, строение 1).
В ведомстве отметили, что они расположены в границах зоны строгого регулирования застройки и охраняемого культурного слоя. Дом в Большом Спасоглинищевском переулке является объектом культурного наследия федерального значения.
Дом в Большом Спасоглинищевском переулке
Фото: invest.mos.ru
Переулок находится в Басманном районе между улицами Маросейка и Солянка. Дом № 4 был спроектирован в 1793-1802 годах архитектором Матвеем Казаковым, который в годы правления Екатерины II перестроил центр Москвы в палладианском стиле (ранняя форма классицизма). Казаков является одним из главных представителей русской псевдоготики.
ДОМ НА ПРЕЧИСТЕНСКОЙ НАБЕРЕЖЕНОЙ
Фото: invest.mos.ru
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