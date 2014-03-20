Эксперты разработали проект реконструкции Банковского переулка

Фото: "Городские проекты"

"Городские проекты" представили проект реконструкции Банковского переулке, сообщается в блоге фонда.

Эксперты предлагают сделать переулок более удобным для пешеходом, освободив его от части припаркованных автомобилей.

Так, предполагается расширить тротуары, убрать три парковычных места из 17, а на месте четырех стоянок летом (а может и зимой) устанавливать парклеты - передвижные конструкции в виде деревянного подиума. На деревянных парклетах можно разместить летние кафе.

"Ликвидация парковочных мест должна быть произведена с той стороны переулка, где фасады наиболее "дружелюбны" для пешеходов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, предлагается установить антипарковочные столбики, привести вывески на фасадах в соответствие с правилами, разработанными для Москвы, добавить в переулок деревья, а также изменить освещение.

В ближайшее время проект реконструкции поступит на рассмотрение в правительство Москвы. "На примере этой реконструкции также могут быть сделаны переулки в районе Сретенки, Арбата, Ордынки", - добавляется в тексте проекта.