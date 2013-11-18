В Замоскворечье заменят ветхие инженерные коммуникации

Фото: ИТАР-ТАСС

В Замоскворечье произведут замену ветхих инженерных коммуникаций для обеспечения современными системами жизнеобеспечения будущей застройки квартала 353а. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Изначально будут реконструированы городские сети на Садовнической набережной. Ремонтные работы проведут как закрытым, так и открытым способом. Проектом также предусмотрена перекладка одного километра водопроводной сети от улицы Балчуг до Озерниковской набережной.

Так, на Садовнической набережной заменят действующие стоки дождевой канализации, дождеприемники и поворотные колодцы. А также переложат свыше 1 километра канализации с увеличением ее диаметра по сравнением с существующей. Помимо этого полностью реконструируют 1,5 километра газопровода и 411 метров сетей связи.

Во время выполнения работ движение по Садовнической набережной ограничат. Для проезда транспорта будет организовано временное двухстороннее движение на остальных участках набережной.

Максимальная стартовая цена контракта составляет 368,6 миллиона рублей. Согласно проекту, работы завершат к маю 2015 года.