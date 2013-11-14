На стадионе "Лужники" начался демонтаж кресел

Фото: ИТАР-ТАСС

На Большой спортивной арене Лужников начался демонтаж кресел без разборки конструкций. В настоящее время завершается разработка проектной документации на проведение реконструкции стадиона.

Конкурс планируется провести до конца этого года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Реконструкцию Лужников проводят к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Большой спортивной арене предстоит принять несколько поединков первенства планеты, в том числе матч открытия и финал.

После реконструкции количество зрительных мест увеличится с 78 до 81 тысячи мест, оборудуют 300 мест для людей с ограниченными возможностями.

В Лужниках появятся два современных медиацентра, современные системы жизнеобеспечения, будут использоваться технологии управления потоками зрителей.

Завершить реконструкцию арены планируется к июню 2017 года. Исторический фасад здания не претерпит изменений.