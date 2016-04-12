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Строительство и реконструкция

12 апреля 2016, 10:32

Площадь Дорогомиловского рынка увеличится в полтора раза

реконструкция торговые комплексы Дорогомиловский рынок строительство и реконструкция

Фото: ТАСС/Антон Буценко

Площадь Дорогомиловского рынка увеличится более чем в полтора раза. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

В настоящее время площадь зданий рынка составляет почти 17 тысяч квадратных метров. На территории комплекса планируется построить новое здание на 11 тысяч "квадратов".

После завершения строительных работ площадь рынка составит почти 28 тысяч квадратных метров.

Ранее m24.ru сообщало, что Дорогомиловский рынок подвергнется реконструкции, а сквер, находящийся рядом с торговыми рядами, будет благоустроен.

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