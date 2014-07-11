Движение по Маросейке и Покровке перекрыли на месяц

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Маросейка и Покровка будут перекрыты для проезда транспорта в период с 11 июля по 5 августа. Ограничение движения связано с проведением реконструкции улиц, сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Проехать по Маросейке и Покровке не удастся на участках от площади Ильинских ворот до Садового кольца.

Госавтоинспекция просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, а также информирует их о следующих путях проезда от Новой площади и Лубянского проезда до Садового кольца:

улица Большая Лубянка – улица Сретенка – Сухаревская площадь

Старая площадь – Китайгородский проезд – Москворецкая набережная, далее до Подгорской набережной (или Гончарной набережной) – выезд на Садовое кольцо

"Москва в цифрах": Покровка и Маросейка станут пешеходными

Напомним, что к сентябрю 2014 года. Маросейка и Покровка станут пешеходными . Ширина проезжей части на улицах сократится с 3-4 полос шириной 2,25 - 4 метра до 2-3 полос шириной 3 - 3,5 метра. Кроме того, вдоль тротуаров установят скамейки, фонари, новые урны и пепельницы, а также посадят липы в специальных контейнерах.

Также власти благоустроят и Триумфальную площадь. Она будет разделена на тихую и шумную зоны. На ней планируется разместить многофункциональные павильоны, подземную парковку и разбить сиреневый сад, а также высадить многолетники, злаки, липы и клен Гиннала.

Всего в этом году в столице будет построено около 50 километров пешеходных улиц, большая часть которых будет находиться не в Центральном округе, а в периферийных районах.

В четверг, 10 июля, Сергей Собянин также объявил о запуске новой программы по благоустройству города "Моя улица". В рамках проекта в столице планируют создать благоприятную среду для велосипедистов и пешеходов, благоустроить переулки, проспекты и улицы города.