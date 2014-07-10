В ЦАО обновят около 100 фасадов до конца года

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К концу года в ЦАО обновят около 100 фасадов зданий. Уже завершены работы по 47 из них, передает пресс-служба Стройкомплекса.

Отмечается, что специалисты работают еще на 51 объекте. По каждому зданию индивидуально определяется тип работ: ремонт, очистка, покраска фасадов, реставрация или реконструкция. Наряду с ремонтом фасадов в ЦАО ведутся работы по мощению тротуаров, обновлению зеленых насаждений и газонов.

Кроме того, проходит ремонт инженерных сетей и устройство архитектурно-художественной подсветки.

За прошедшие два года в столице благоустроили 173 объекта. Сейчас департамент градостроительной политики следит за ходом работ на 57 магистральных улицах и еще на 29 - в центре города.

Напомним, что в Стройкомплексе Москвы был сформирован перечень, в который вошли 775 зданий, 322 из которых являются объектами культурного наследия. В 2012 - 2013 годах в городе уже обновили 267 фасадов зданий.