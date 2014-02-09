Гребной канал в Крылатском готовят к Кубку мира по гребле на байдарках

В Москве пройдет кубок мира по гребле на байдарках

В Москву "приплывет" Кубок мира по гребле на байдарках. Пока спортсмены тренируются где-то в теплых бассейнах, заснеженный Гребной канал тоже активно готовят к открытию сезона. В разгаре уже второй этап реконструкции. На месте этой стройплощадки скоро должны появиться четыре двухэтажных домика для судей.

Большой ремонт Гребного канала начали осенью 2011 года. За это время рабочие успели отремонтировать зрительские трибуны, построить новую финишную вышку, установили информационное табло, монорельс для видеосъемки - камеры могут двигаться по нему параллельно с гребцами - это усилит эффект от соревнований.

Дистанция сегодня полностью соответствует международным требованиям. Здесь установили новую систему разметки и новую систему старта - она полностью автоматическая. Это значит, что все стартуют в равных условиях, с точностью до миллиметра. К тому же спортсменам больше не придется делать большой крюк, переходя от основного канала к обводному - между ними насыпали еще одну дамбу, и соединили их в двух местах.

Успеть доделать все должны до 1 июля и уже в конце года Гребной канал примет 2 этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.