06 сентября 2013, 14:42

Общество

В Рогожской слободе отреставрируют церковь XVIII века

Фото: ИТАР-ТАСС

Никольская единоверческая церковь XVIII века, входящая в ансамбль Рогожской старообрядческой общины, будет отреставрирована. Уже согласован проект предполагаемых работ, сообщает Стройкомплекс столицы.

Планируется, что форма главки южного придела, слуховые окна и дымовые трубы на крыше будут воссозданы по фотографиям 1883 года. Также отреставрированы будут фасады, лепной белокаменный декор, деревянные лестницы, фрески и многое другое.

По сохранившимся аналогам реставраторы изготовят для церкви утраченные филенчатые дверные блоки, воссоздадут по архивным материалам зону крестильни, а также вернут в храм каменное покрытие пола.

Строители усилят фундамент старинной церкви и отреставрируют кровлю. После завершения работ церковь вновь откроет свои двери для посетителей.

