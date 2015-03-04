Застройка "золотого острова" в центре столицы займет 4 года – Хуснуллин

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Застройка участка напротив Кремля на Софийской набережной займет не менее 4 лет. Об этом заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал в интервью изданию "Газета.Ru".

По его словам, на "золотом острове" организуют общественную зону, магазины и места отдыха. Несколько зданий – памятников архитектуры – отреставрируют. "Градостроительный план согласован, инвестор приобрел земельный участок и готовит проектирование – покажет, что он планирует там делать", – сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что власти Москвы нашли покупателя на участок размером три гектара, расположенный напротив Кремля на Софийской набережной (так называемый золотой остров).

Застройщиком "золотого острова" станет, скорее всего, компания Capital Group. Будущему хозяину земли напротив Кремля придется отреставрировать все находящиеся на ней памятники архитектуры и оставить пешеходную зону для горожан.

На этой территории планируется построить многофункциональный комплекс, в состав которого войдут апартаменты, торговые объекты, а также помещения общественного питания, административно-офисные помещения и подземная парковка.

Высота возводимых зданий не должна превышать 17,1 метра, а кровля должна быть зеленого или серого цвета. Площадь застройки земельного участка не может превышать 58%.