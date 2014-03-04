Стоимость реконструкции Таганского тоннеля снижена на 30 процентов

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице почти на 30 процентов снижена стоимость работ по завершению реконструкции Таганского тоннеля. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

"По итогам экспертизы сметная стоимость работ снижена на 158 миллионов рублей, что составляет около 30 процентов", - говорится в сообщении.

Как уточняется, реконструкция тоннеля включает в себя капитальный ремонт, который не был завершен при проведении ремонтных работ в период с 2005 по 2008 год.

В этом году, согласно проекту запланирована реконструкция устройства сетей телемеханического управления тоннеля, трансформаторных подстанций, переустройство троллейбусной контактной сети, а также переустройство наружного освещения и тоннельного освещения закрытой части тоннеля.

Ремонтные работы в тоннеле будут проходить поочередно, с организацией движения транспорта по временным схемам. При выполнении отделочных работ для проветривания тоннеля будут устанавливаться вентиляторы.

По окончании работ на территории, временно отведенной под капитальный ремонт тоннеля, предусмотрено восстановление газона на площади почти 2 тысяч квадратных метров.