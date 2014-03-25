В Москве впервые пройдет Всемирный рекламный саммит

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве 9 и 10 октября впервые пройдет Всемирный рекламный саммит, сообщил на заседании столичного правительства руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

По его словам, темой саммита станет социальная составляющая рекламы, ее место и роль в общественной жизни и пространстве. Кроме того, участники обсудят актуальные проблемы развития рекламной индустрии как саморегулирующейся социально ответственной отрасли.

Для участия в саммите приглашены ведущие мировые рекламные агентства, зарубежные и российские СМИ, крупнейшие рекламодатели, а также общественные и профессиональные организации. Среди приглашенных: компании MediaLink, Bloomberg, Facebook, Microsoft, Financial Times и другие.

Планируется, что саммит посетит более 3 тысяч человек.

Сергей Собянин отметил, что в Москве проделана большая работа по упорядочению рекламного пространства. За последние годы количество рекламы в городе уменьшилось почти в пять раз. Мэр подчеркнул, что были проведены серьезные конкурсы по размещению новых современных форматов рекламы, которые постепенно внедряются в столице.