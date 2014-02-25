За размещение рекламы в блогах предлагают взимать налог

Популярных блогеров обяжут платить налоги за размещение рекламы

Популярным блогерам, которые получают стабильный ежемесячный доход за размещение рекламы на своих ресурсах, придется платить налоги, соответствующую законодательную инициативу прорабатывают в нижней палате парламента.

"Суммы, которые зарабатывают блогеры на рекламе, вполне солидные и должны облагаться соответствующим налогом", - рассказал писатель и блогер Эдуард Багиров в эфире радиостанции "Москва FM".

По предварительным оценкам экспертов, стоимость размещения платных постов топ-блогерами колеблется в пределах от 50 до 150 тысяч рублей, тогда как еще три года назад расценки были в три раза ниже.

Багиров сравнил блогеров с индивидуальными предпринимателями, которые платят налоги со своей деятельности. "Здесь подход должен быть таким же, как к индивидуальным предпринимателям, и налог тоже, от 6 до 14%", считает он.

По его словам, сейчас зарабатывание денег в ЖЖ на рекламе считается вполне легитимным и уважаемым делом, в то время как раньше это было не так.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы, член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Железняк подтвердил, что обсуждения этой темы в Госдуме ведутся.

"Сейчас коммерческая деятельность в Интернете, в том числе рекламная, не имеет внятного законодательного регулирования. Это приводит к созданию серых зон ухода от налогообложения и финансовым злоупотреблениям. В течение нескольких месяцев экспертная рабочая группа обсуждает, каким образом можно заставить блогеров, которые зарабатывают на рекламе, платить налоги. Сложность в том, что блогеры не являются предпринимателями", - отметил он.

Поэтому заставить их делать отчислении в казну не так-то просто. В самой блогосфере убеждены, что если народные избранники ужесточат законодательство, то единственное, что могут отследить и обложить налогом, - активные ссылки на сайты и страницы рекламодателя, розыгрыши и конкурсы, рекламирующие тот или иной бренд, и баннерную рекламу в блогах, пишет газета "Известия".

Как сообщалось ранее, популярных блогеров также могут приравнять к журналистам. Планировалось, что при ежедневной посещаемости блога, превышающей 10 тысяч пользователей, автор должен будет получить аккредитацию СМИ, предлагают депутаты Госдумы.

Таким образом, блогер автоматически брал бы на себя обязательство публиковать только проверенную информацию и нести ответственность за свои материалы.

Однако Минкомсвязи высказалось против предоставления статуса СМИ популярным блогерам. В ведомстве отметили, что "это дополнительное регулирование никому не нужно", передает РИА Новости.