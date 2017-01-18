Рекламу колбасы, шоколада и газировки по телевизору могут ограничить

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Минздрав предложил ограничить время показа телевизионной рекламы вредных для здоровья продуктов, сообщает ТАСС.

В этот список входят колбасные изделия, газировка, чипсы, фас-фуд, шоколадные батончики и другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара.

Также на данные продукты предлагается ввести акцизы и дополнительную маркировку. На этикетках должна быть полная информация о калорийности, содержании насыщенных животных жиров, углеводов и соли. Все это должно быть написано читаемым черным шрифтом на светлом фоне.

Ожидается, что эти и ряд других мер сократят показатели смертности от неинфекционных заболеваний. При этом Министерство связи и массовых коммуникаций выступает против данного предложения и считает, что, если исходить из логики разработчиков документа, то "рекламировать можно будет только диетический творог".