"Ъ": "Наружка" обойдется владельцам в 2 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

До 2 миллиардов рублей с владельцев рекламных конструкций намерено взыскать правительство Москвы. Как уточняют в департаменте СМИ и рекламы, это дебиторская задолженность, которая скопилась еще с 2006 года. Сумма в 2 миллиарда рублей, по словам специалистов, сопоставима с годовым доходом столичного бюджета от размещения всей наружной рекламы.

В минувшую пятницу в базе арбитражных судов Москвы и Московской области было зарегистрировано восемь исков столичного департамента СМИ и рекламы к владельцам конструкций на общую сумму свыше 284 миллионов рублей. В частности, ведомство требует с двух структур группы Russ Outdoor (ранее News Outdoor) более 57 миллионов рублей, с группы Gallery — почти 65 миллионов рублей, с оператора "Вера-Олимп" — 34,5 миллиона рублей, с "Расвэро" — 57,5 миллионов рублей, с "Ньюформ Интернешнл" — 13,7 миллионов рублей, сообщает "Коммерсант".

Пресс-секретарь департамента СМИ и рекламы Владимир Яковлев уточнил, что ведомство взыскивает скопившуюся дебиторскую задолженность и это только первая часть подготовленных исков. По словам Яковлева, департамент намерен судиться с подавляющим большинством столичных операторов.

О том, что правительство Москвы озаботилось вопросами дебиторской задолженности, руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников предупредил операторов еще на встрече в конце августа. По словам чиновника, задолженность сформировалась преимущественно в 2006-2009 годах, когда отрасль курировал комитет рекламы, информации и оформления Москвы.

Изначально задолженность оценивалась примерно в 300 миллионов рублей, затем она возросла до 700 миллионов, потом — до 2 миллиардов рублей, напоминает Яковлев, добавляя, что эта сумма будет взыскана через суд. Для сравнения: в 2011 году поступления в бюджет Москвы от наружной рекламы достигли 2,4 миллиардов рублей.

