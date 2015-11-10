Форма поиска по сайту

10 ноября 2015, 16:01

Экономика

В маршрутках запретят видеорекламу

Фото: пресс-служба департамента транспорта

В новых столичных маршрутках запретят звуковую рекламу и трансляцию видеороликов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно новому регламенту, запрещается размещать рекламу на окнах, дверях, верхней части кузова и на переднем борту машины. Запретят крепить ее на сиденьях и на полу маршрутки.

Оставить рекламу можно будет на корпусе транспорта. Например, разрешается обклеить пленкой с рекламой пространство по бокам кузова ниже окон и прямоугольник на задней части кузова, но без захвата стекол.

На переднем борту маршруток появится логотип "Московский транспорт", а на правой и левой сторонах над окнами будет расположен узор бренда и логотип с названием транспортной компании.

Напомним, в шести столичных округах появятся частные маршрутки, которые начнут работать по госстандарту. Такие маршрутки будут выполнять перевозки по 67 городским рейсам в Центральном, Южном, Северном, Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном округах.

Транспортные компании, которые займутся перевозкой, выберут в начале ноября по итогам аукционов, организованных департаментом Москвы по конкурентной политике. Свою работу они начнут выполнять спустя полгода с момента объявления результатов конкурса. За это время они должны оборудовать транспортные средства в соответствии с установленными правилами.

Перевозчики будут обязаны приспособить свои автобусы для маломобильных горожан. В них установят поручни для людей с нарушениями опорно-двигательной системы, кондиционеры, обогреватели, а также камеры наблюдения внутри салонов.

В каждом микроавтобусе будет установлен валидатор. Пассажиры смогут оплатить проезд билетами "Тройка", "Единый", "90 минут" или ТАТ.

