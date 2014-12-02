"Под прикрытием": Как частные фирмы используют названия госорганизаций

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

В подъездах жилых домов почти во всех районах Москвы в последнее время появились рекламные объявления сервисных центров (компьютерная помощь, "муж на час", организация переезда и так далее). Причем из этих объявлений следует, что они имеют отношение у районным властям или рекомендованы ими. Например, "Окружная служба ремонта компьютеров" или "Московский сервисный центр". При этом на самом деле ни к ДЕЗам, ни к окружным или районным властям эти компании никакого отношения не имеют.

Сетевое издание M24.ru попыталось разобраться, кто и зачем использует государственные символы, насколько такой прием эффективен и кто должен нести за это наказание.

Типичное объявление №1, на нем указана принадлежность компаний к ГУП ДЕЗ района (какого – не уточняется, но листовка висела в подъезде дома в Восточном Бирюлеве, и точно такая же в Марьиной Роще).

Фото: M24.ru

В само ДЕЗе M24.ru сказали, что не имеют отношения к оказываемым услугам. Главный инженер ДЕЗ "Жилищник" Геннадий Черкасов в разговоре с изданием подчеркнул, что объявления снимут.

"Это частая история, причем на объявлениях такие фирмы не останавливаются – ходят по квартирам, представляются сотрудниками ДЕЗ и предлагают что-то установить втридорога", - заметил Черкасов.

Интересно, что представитель "сервисного центра" по указанному в листовке телефону заявила "мы частная фирма", а на вопрос "почему на ваших объявлениях ссылка на ДЕЗ" поинтересовалась, где висит листовка, и положила трубку.

На втором объявлении есть герб Москвы. Прямой отсылки к какому-либо ведомству на ней нет, а на звонок M24.ru оператор также подчеркнула, что они "частная фирма".

Однако прямое указание на "принадлежность к государству" наказуемо. Как пояснили в Федеральной антимонопольной службе, на первом объявлении пометка "ГУП ДЕЗ" может рассматриваться как недостоверная информация о лице, оказывающем услуги – ведь "компьютерную помощь" оказывает не Дирекция единого заказчика, а сторонняя фирма.

Еще одно нарушение ФАС нашла во втором объявлении – изображение герба нарушает закон "О рекламе", который запрещает использовать государственные символы в маркетинге без должного обоснования.

Закон также гласит: в рекламе не допускается указание на то, что объект рекламирования одобряется органами власти или органами местного самоуправления.

При этом ФАС отмечает, что на обклейку дома листовками жильцы могут пожаловаться в суд, но закон "О рекламе" не регулирует способы расклейки платных объявлений – они не относятся к рекламным конструкциям.

Впрочем, такие объявления оправдывают себя с точки зрения маркетинга: начальник отдела рекламы коммерческой фирмы Анастасия в разговоре с M24.ru отметила: "человек видит такое сообщение и обращается в компанию, предполагая, что она как-то связана с государством". По словам собеседника, так легче всего обмануть старшее поколение, для которого реклама с упоминанием ЖЭК или ДЭЗ воспринимается как более достоверная.

Слова Анастасии подтверждает психолог Сергей Ключников: "Многие россияне с недоверием относятся к частному бизнесу после финансовых пирамид, фирм-однодневок и прочего, поэтому компания, которая как-то контролируется государством, воспринимается как гарантия того, что потребителя не обманут".

Привлечь к ответственности фирмы, указывающие в своей рекламе принадлежность к государственным структурам, сложно. Председатель МКА "Международный правозащитный центр "Принципиальная позиция" Роман Сорокин заявил, что наказать можно только в том случае, если "поймать за руку" расклейщика - на листовках нет названия фирмы, следовательно, установить юридическое лицо невозможно.

При этом Сорокин отметил, что наказать виновных можно, как правило, по статьям "Вандализм" или "Мелкое хулиганство". В ДЕЗ, подчеркнул адвокат, жаловаться бессмысленно, там только могут убрать листовку со стены подъезда.

Сергей Блохин