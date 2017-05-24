Китай раскритиковал решение Moody`s о понижении кредитного рейтинга КНР

Фото: ТАСС/DPA/Oliver Berg

Министерство финансов Китая раскритиковало решение международного рейтингового агентства Moody`s о понижении кредитного рейтинга КНР, сообщает "Газета.ру".

В ведомстве отметили, что решение Moody`s принято на основе неподходящего метода процикличности. Также агентство переоценило трудности китайской экономики и преуменьшило меры правительства по углублению структурной реформы предложения и расширения спроса.

Ранее Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Китая до "A1" с "Аа3". Прогноз по нему изменили с "негативного" на "стабильный".

В агентстве отметили, что финансовые возможности Китая в ближайшие годы будут снижаться, а общий долг продолжит увеличиваться.