Москва заняла девятое место в мире по ценам на элитное жилье

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва опустилась на девятое место в мире по ценам на элитное жилье в 2013 году, рассказала директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank Russia & CIS Елена Юргенева. В прошлом году российская столица располагалась на седьмой строчке рейтинга.

Первое место сохранил за собой Монако, где среднерыночная цена на элитное жилье находится в диапазоне от 60 до 73,3 тысячи долларов за квадратный метр. На второй позиции оказался Гонконг с показателем 43,7 - 52,5 тысячи долларов, а на третьей - Лондон (35,7 - 43,7 тысячи долларов), сообщает РИА Новости.

Цена же одного квадратного метра жилья в Москве составляет 20,9 - 25,6 тысячи долларов. Директор департамента отметила, что за 2013 год цены на такую недвижимость в российской столице выросли на 2,1%. При этом наибольший рост цен в период с 2008 по 2013 годы произошел в Джакарте - плюс 119%.

Юргнева добавила, что на последних строчках рейтинга по динамике цен находятся такие города, как Женева, где за год цены упали на 8%, и Милан - минус 10% за 2013 год.