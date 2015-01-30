Понижение S&P рейтинга Москвы не отражает ситуацию в экономике - Решетников

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Понижение агентством Standard & Poor's экономического рейтинга столицы до спекулятивного уровня не соответствует ситуации в городе, сообщил Агентству "Москва" глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

"На наш взгляд, рейтинговое агентство S&P давно утратило связь с реальным финансовым состоянием Москвы, которое остается стабильным", - отметил Решетников.

Отметим, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's вслед за суверенным рейтингом России понизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с инвестиционного "BBB-" до спекулятивного уровня "BB+" с "негативным" прогнозом. Это означает, что экономика столицы сейчас крайне непривлекательна для иностранных инвестиций.

Эксперт Центра развития НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Мирошниченко пояснил в эфире радиостанции "Москва FM", что существенные изменения произойдут, если рейтинг России понизит еще одно агентство из "большой тройки".

"Это значит, что Россия - страна, в которую вкладывать деньги слегка небезопасно. Будем надеяться, что ничего глобального не произойдет. Такой спекулятивный уровень нашего рейтинга уже был заложен в ценах на валютном рынке и рынке облигаций. Единственное, что может существенно повлиять на стоимость российских активов, в том числе на курс рубля, если второе рейтинговое агентство - Moody’s или Fitch - тоже понизят рейтинг России ниже инвестиционного уровня. В декларациях крупных инвестфондов, которые скупают активы по всему миру, заложена норма, что они выходят из активов, когда два рейтинговых агентства из "большой тройки" снижают рейтинг ниже инвестиционного уровня. Тогда инвестфонды будут вынуждены продать принадлежащие им гособлигации. Они конвертируют полученные рубли в иностранную валюту, что окажет давление на рубль, и выведут эти деньги туда, откуда их приводили", - пояснил аналитик.

Последний раз такой рейтинг был у России в январе 2004 года. S&P обосновало снижение рейтинга тем, что перспективы российской экономики ухудшаются, а возможностей у регуляторов повлиять на ситуацию все меньше. Кроме того, после резкого повышения ключевой ставки рубль продолжил падение, а ставки на межбанковском рынке ненадолго взлетели существенно выше ключевой. В агентстве уверены, что в России будет сокращено кредитование экономики, и в дальнейшем это подорвет экономический рост.