Рейс из Москвы на Родос задержан из-за поломки самолета

Пассажиры не могут вылететь из Москвы на Родос из-за поломки самолета

Клиенты авиакомпании Nordwind более шести часов не могут вылететь из аэропорта Шереметьево на Родос. Причиной задержки называют техническую неисправность самолета.

В справочной службе аэропорта M24.ru сообщили, что рейс вылетит в 13.30. В турфирме Pegas, клиенты которой также являются пассажирами задержанного рейса, подтвердили, что рейс вылетит именно в это время. "Пассажирам предоставляются все необходимые услуги: еда, вода, телефонная связь", - сказал собеседник M24.ru.

Это не первая задержка на счету Nordwind за последнее время. Так, в минувший понедельник более суток около 400 человек ждали своего рейса из Москвы в Доминикану. Спустя почти 30 часов от назначенного времени людям все-таки удалось отправиться на курорт.