Самолет Воронеж – Москва вернулся в аэропорт из-за технической неполадки

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн", который должен был выполнить рейс из Воронежа в Москву, сразу после взлета вернулся в аэропорт Воронеж из-за технической неполадки, сообщает "Интерфакс".

"Самолет, выполнявший сегодняшний рейс, в 8:00 по московскому времени сел в штатном режиме", – сказала начальник отдела аэропорта по связям с общественностью и СМИ Наталья Шермина.

По словам директора по коммуникациям воронежского представительства компании "Руслайн" Юлии Скрынниковой, лайнер канадского производства Bombardier RG-200 по техническим причинам был вынужден вернуться в аэропорт. "Возврат рейса был осуществлен по причине неуборки стойки шасси во время взлета самолета", – отметила она.

Похожий инцидент с авиалайнером "Руслайн" произошел этим летом. Тогда в аэропорту Домодедово совершил аварийную посадку самолет, выполнявший рейс из Ульяновска в Москву. Лайнер не смог выпустить переднюю стойку шасси. На борту находились 28 пассажиров и трое членов экипажа. Борт получил повреждения, но люди не пострадали. Расследованием инцидента занялась специальная комиссия Росавиации.