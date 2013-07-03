В ЮВАО задержали 40 нелегальных мигрантов из Узбекистана

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 2 июля, на юго-востоке Москвы сотрудники полиции задержали 40 граждан Узбекистана за нарушение миграционного законодательства.

В ходе рейда оперативники проверили автосервис, мойка и шиномонтаж, расположенные на Южнопортовой улице и предприятие на Волгоградском проспекте, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Задержанные граждане доставлены в отделы полиции для установления личности и проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям, а также законности нахождения на территории Российской Федерации.

В отношении всех уроженцев Узбекистана составлены материалы, которые будут переданы в УФМС для принятия решения о привлечении их к административной ответственности.